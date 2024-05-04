Французские власти заявили о готовности отразить кибератаки во время и в преддверии летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом сообщает АР.

По словам главы Агентства национальной кибербезопасности Франции Винсента Штрубеля, спецслужбы находятся в состоянии полной готовности.

«Во время Олимпийских и Параолимпийских игр будут кибератаки. Некоторые из них будут незначительными, некоторые из них будут ставить целью подорвать безопасность Игр. Возможны ли атаки российских хакеров? Мы готовы ко всему», — заявил чиновник.