Корпорация Microsoft – один из всемирных лидеров в области программного обеспечения, — в пятницу сообщила, что её серверы подверглись атаке хакеров, которых в Microsoft связывают с Россией.

Агентство Reuters сообщило, что атаку проводят хакеры из группировки Midnight Blizzard («Полуночная молния»), которые пытаются получить доступ к аккаунтам и внутренним сетям Microsoft. При этом они используют данные, полученные при предыдущей атаке в январе этого года, когда та же группировка взломала корпоративную почту компании и похитила некоторые внутренние документы.

В компании заявили, что хакеры стремятся получить доступ к большому объёму данных на серверах Microsoft. В ней уточнили, что хакеры атакуют Microsoft уже несколько недель, и будут пытаться использовать в своих целях информацию, относящуюся к секретной, в том числе программные коды. «Это часть беспрецедентных глобальных угроз, возникших в ходе нынешних межгосударственных конфликтов», — подчеркнули в корпорации, однако отметили, что специалисты работают над совершенствованием систем защиты, а значимого ущерба от хакерских атак пока не зафиксировано. (svoboda.org)