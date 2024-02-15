Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Белгородской области из реактивных систем залпового огня RM-70 «Вампир», сообщило Минобороны РФ.

«Дежурными средства ПВО четырнадцать реактивных снарядов были уничтожены», — утверждает ведомство, уточнив, что атака была совершена примерно в 12:30.

При этом ракеты долетели до Белгорода: одна из них повредила торговый центр «Князь Владимир» на улице Плеханова, а другой снаряд упал на стадионе 42-й школы. Также осколки упали на магазин «Магнит» на улице Лермонтова и попали во дворы.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели по меньшей мере 5 человек, в том числе одного ребенка, а также о 18 получивших ранения, пять из которых дети. «Бригады скорой помощи доставляют пострадавших в медицинские учреждения. Вся необходимая помощь оказывается», — отметил Гладков.

В то же время, по данным телеграм-канала Mash, погибло как минимум девять человек. Двое из них дети, один — грудной ребенок в коляске. Ранения той или иной тяжести получили более 20 человек, уточняет «Осторожно, новости».

Дети, которые находились во время атаки в школе №42, спустились на цокольный этаж в бомбоубежище. Домой никого не отпускают, чтобы не подвергать опасности, пишет Mash.

Также обломок «от чего-то сбитого» повредил несколько машин на улице Губкина, а взрывной волной выбило стекла в одном из многоквартирных домов, сообщает телеграм-канал «Жесть Белгород». Как уточнил Гладков, повреждения получили семь частных домов и пять многоквартирных. Кроме того, осколки упали на пять машин. Есть повреждения на одном из промышленных предприятий.

Перед воздушной атакой белгородский Гладков предупредил о сигнале ракетной опасности. Он призвал жителей Белгорода укрыться в помещения со сплошными стенами. Ракетную опасность в городе до этого объявляли 7-го (дважды), 8-го (дважды) и 10 февраля.

После начала войны против Украины Белгород неоднократно подвергался обстрелам. Почти за два года конфликта в городе погибли 97 жителей, подсчитывало местное издание «Фонарь».

Наибольшее количество жертв было в результате удара по Белгороду 30 декабря. Тогда погибли 25 человек, а ранения получили свыше 100. (moscowtimes.ru)