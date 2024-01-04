В четверг, 4 января, в оккупированном Крыму звучат взрывы. В сети пишут о громких звуках в Севастополе и Евпатории.

В 17:25 российские захватчики перекрыли движение автотранспорта по Крымскому мосту. Также прекращено движение наземного и морского общественного транспорта в Севастополе, в городе объявили воздушную тревогу. Гауляйтер оккупированного города Михаил Развожаев написал, что в районе внутреннего рейда и Северной бухты захватчики используют дым для маскировки.

Местный Telegram-канал «Крымский ветер» пишет, что его подписчики видели ракету над поселком городского типа Черноморское, также они услышали сильный взрыв в Евпатории. Тем временем взрывы в Севастополе продолжаются.