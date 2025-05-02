Аннексированный Крым в ночь на 2 мая подвергся массированной атаке беспилотников, возник пожар.

Как пишет мониторинговая группа «Крымский ветер», ссылаясь на данные съёмки со спутников, в посёлке Угловое, находящемся в семи километрах от российского военного аэродрома Кача, возник сильный пожар. За последние часы число очагов пожара и их площадь выросли в несколько раз.

На одном из видео неназванный российский военный говорит о «поражении расположения» дислоцированной в Крыму ракетной бригады.

Губернатор аннексированного Севастополя Михаил Развожаев заявил об уничтожении 50 дронов и нескольких морских беспилотников. По словам Развожаева, все дроны сбиты над морем, разрушений нет.

Российское Минобороны заявляет, что над территорией полуострова ночью были сбиты почти 90 украинских дронов, а над Чёрным морем — больше 20. Данных о жертвах и разрушениях российские военные не приводят.

Украина атаку на Крым не комментировала.

В условиях боевых действий оперативно подтвердить сообщения воюющих сторон невозможно. (svoboda.org)