Беспилотники атаковали предприятия в городах Елабуга и Нижнекамск в Татарстане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы региона. Пострадали несколько человек, серьёзных разрушений нет. Технологический процесс не нарушен, передает заявление властей РИА «Новости».

По данным пресс-службы особой экономической зоны «Алабуга», два беспилотника атаковали общежитие, ранения получили три человека. — один взрослый и двое подростков.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» пишет, что в Елабуге повреждения получил комплекс хостелов, который построили для сотрудников особой экономической зоны и студентов местного колледжа «Алабуга Политех» в 2022 году.

После начала полномасштабной войны России против Украины в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане было организовано производство иранских ударных дронов «Шахед», принятых в России на вооружение под названием «Герань-2». Их собирают студенты колледжа «Алабуга Политех», говорится в расследовании журналистов издания «Протокол» и ютьюб-канала «РЗВРТ». По имеющимся данным, для ударов по Украине только осенью прошлого года было использовано более 600 таких дронов.

В феврале 2023 года газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных официальных лиц из одной из стран-союзниц США сообщала, что Москва и Тегеран разрабатывают планы по строительству нового завода в России, который мог бы производить не менее шести тысяч беспилотников иранской разработки для войны в Украине. (svoboda.org)