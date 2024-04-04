В ночь на четверг 4 апреля российские войска атаковали Харьков ударными беспилотниками. Об этом сообщил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов.

Он пишет, что в результате удара российских дронов в Харькове погибли четверо, десять ранены. Мэр города Игорь Терехов сообщает о пяти жертвах налёта. Ранее он писал, что, по предварительным данным, это сотрудники спасательной службы, «которые приехали ликвидировать последствия обстрела жилых домов».

Терехов также написал, что беспилотник попал в 14-этажный жилой дом, разрушил квартиры на нескольких этажах и повредил внешнюю стену.

Мэр Харькова предупредил о возможных перебоях со светом. До этого он рассказал о трёх взрывах, на месте одного из них начался пожар.

Вечером 3 апреля российские войска ударили по Мерефе Харьковской области, применив противокорабельную ракету Х-59МК. сообщает УНИАН. В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что в результате обстрела пострадал один человек.

Генштаб ВСУ заявил, что российские военные в ночь на четверг атаковали Украину 20 беспилотниками типа «Шахед», 11 дронов удалось сбить.

Минобороны России не комментировало атаку.

Российские военные наносят удары по Харькову практически ежедневно. В марте сообщалось об ударах по крупнейших энергетическим объектам в Харькове и области — ТЭЦ-5 и Змиёвской ТЭС. Они, по сообщениям, получили масштабные повреждения. Электричество в Харькове теперь подаётся по графикам.

В последние дни сообщалось, что российские военные начали сбрасывать на город корректируемые авиабомбы — впервые с 2022 года.

По словам мэра, в городе, несмотря на обстрелы и угрозу блэкаута, остаются около 1,3 миллиона жителей, на несколько сот тысяч меньше, чем до войны. Ни власти, ни военные пока не видят необходимости эвакуации из Харькова. По словам Терехова, слухи об эвакуации распускает российская сторона, «чтобы запугать и заставить нервничать горожан». Мэр заверил, что «паники в городе нет».

Российские войска пытались взять Харьков в первые дни широкомасштабного вторжения в феврале-марте 2022 года. Впоследствии линия фронта стабилизировалась, а в сентябре 2022 года российские войска отступили за линию государственной границы.