Украинские беспилотники нанесли удар по российской стратегической радиолокационной станции раннего предупреждения об атаках, в том числе с использованием баллистических ракет, пишет The War Zone.

Спутниковые снимки, которые имеются в распоряжении издания, подтверждают повреждение станции «Воронеж-ДМ» в Краснодарском крае. Данные сверхвысокочастотные радары — это часть системы раннего предупреждения о ядерных баллистических ракетах. На фотографиях из социальных сетей и спутниковых снимках видны повреждения обеих построек, в которых размещается оборудование станции. Радарные решетки являются очень чувствительными и хрупкими системами, и даже относительно небольшой удар может вывести их из строя в течение длительного периода времени, уточняет издание.

На данный момент украинские власти не взяли на себя ответственность за нападение на радарную станцию. Российские госорганы также не стали комментировать атаку. По данным The War Zone, удар по радару был из-за нанесен того, что данный объект способен фиксировать пуски дальнобойных ракет ATACMS, поставленные США Украине.

По мнению анонимных экспертов, которых опросило издания, станция «Воронеж-ДМ» используется для мониторинга юго-западного направления. В 2013 году с помощью этой станции был зафиксирован пуск баллистической ракеты в Средиземное море из Ливии. Несмотря на то, что покрытие радара охватывает Крым, станция предназначена прежде всего для обнаружения пусков баллистических ракет с гораздо большего расстояния, пояснил эксперт.

Кроме того, нападение на подобный радар может соответствовать условиям для действий, которые могут спровоцировать ответный ядерный удар, так как станция «Воронеж-ДМ» является частью российской сети по предупреждению о ракетных атаках.

«Условиями, определяющими возможность применения Российской Федерацией ядерного оружия, являются: воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты Российской Федерации, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил», — говорится в указе президента России. (moscowtimes.ru)