Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX в субботу стартовала на орбиту с группой из 21 спутника оптической связи системы предупреждения о ракетном нападении Космических сил США, сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

Аппараты в рамках миссии Tranche 1 Transport Layer A являются составной частью космической структуры Proliferated Warfighter Space Architecture, создаваемая Агентством космического развития. Она представляет собой неотъемлемую часть гибридной космической архитектуры национальной безопасности в области связи, передачи данных и предупреждения о ракетном нападении.

Новая система формируется из многоуровневой сети спутников с инфракрасными датчиками с широким полем обзора на низкой околоземной орбите высотой 950 км, которые обеспечат возможности обнаружения и отслеживания запусков гиперзвуковых и баллистических ракет. В нее также входят аппараты с высокоскоростными лазерными каналами связи для глобальной передачи и ретрансляции оперативных данных.

По данным Агентства космического развития США, всего система к началу 2027 году должна будет состоять из 154 аппаратов, в том числе 28 для предупреждения, индикации и отслеживания ракет и 126 — для лазерной связи, маршрутизации данных, навигации и резервной системы управления.

С учетом нынешнего запуска, уже четвертого по счету из планируемых девяти, на орбите будут находиться 84 аппарата. Каждый из них массой 150 кг оценивается в $14 млн.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая использовалась в шестой раз, примерно через восемь минут после старта совершила управляемую вертикальную посадку на наземную площадку на базе Ванденберг.