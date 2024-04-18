Украина атаковала 590-й отдельный радиотехнический узел воинской части 84680, расположенный в Мордовии, сообщили источники «Украинской правды» в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны страны.

Под удар беспилотников попал загоризонтный радиолокатор 29Б6 «Контейнер» в Ковылкино, способный обнаруживать цели на расстоянии до 3 тыс. км и высоте более 100 км. Он входит в систему разведки и предупреждения о воздушно-космическом нападении (СПРН).

Утром Минобороны России отчиталось об уничтожении беспилотника над Мордовией. Губернатор республики Артем Здунов уточнил, что дрон вновь атаковал некий объект. Впервые БПЛА прилетели в Мордовию 11 апреля. Как писала Astra, тогда целью была та же в/ч 84680. Повреждение получило здание, где ранее находился командный пункт.

В местных пабликах выложили видео атаки. На одном из них слышен взрыв и виден столб дыма. Расстояние от границы Украины до места поражения — около 680 км.

Атаковав российскую СПРН, Украина, возможно, пересекла одну из «красных линий» Москвы, пишет Newsweek. Если РЛС «Контейнер» действительно пострадала, то это может соответствовать одному из условий, определяющих возможность применения ядерного оружия, которые содержатся в указе президента. Речь идет о «воздействии противника на критически важные государственные или военные объекты Российской Федерации, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил».

Помимо этого, повреждение СПРН теоретически может помешать «получению достоверной информации о пусках баллистических ракет», а также о «применении противником ядерного оружия или других видов оружия массового поражения на территориях Российской Федерации и (или) ее союзников».

В 2019 году Минобороны утверждало, что, благодаря «Контейнеру» в Мордовии, оно сможет отслеживать взлеты палубной авиации в акваториях Балтийского, Черного и Средиземного морей, а также пуски крылатых и гиперзвуковых ракет по российским объектам. Главный конструктор станции Михаил Петров заявлял, что она не имеет аналогов в мире и способна обнаруживать стелс-самолеты на дальности 3 тыс. км. (moscowtimes.ru)