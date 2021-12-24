В принципе, трех лет было вполне достаточно, чтобы разобраться в политическом стиле, определить политическое поведение и вычислить намерения армянского премьер-министра Никола Пашиняна.

Напомним, что он пришел к власти 8 мая 2018 года. Но политические обозреватели, особенно в Азербайджане, все еще продолжают задаваться вопросом: «А можно ли верить Пашиняну?»

Дело в том, что теперешний Пашинян существенным образом отличается от Пашиняна до Второй Карабахской Войны. Читатель может возразить нам, что это вполне естественно – Пашинян проиграл войну и выстраивает новую политическую манеру в соответствии со сложившимся реалиями, т.е. он понимает, что является лидером побежденной страны и поэтому, по мере возможности, уже не прибегает к воинственной риторике.

С этими аргументами трудно не согласиться. Добавим лишь то, что Никол Пашинян еще и чувствует перманентное давление Баку и Москвы, поэтому поле для маневров у него не очень-то широкое.

Но что бы там ни было, мы должны отвечать на конструктивную политику армянского премьера взаимностью. На днях он заявил, что во время встреч в Сочи и Брюсселе они почти согласовали с азербайджанским президентом строительство железных и автомобильных дорог. Заметим, что это весьма существенный момент. Если откроется Зангезурский коридор, это будет означать, что лед в отношениях двух стран тронулся.

В этом отношении следующий год обещает быть весьма плодотворным. Конечно, начать и продолжить диалог после тридцатилетней войны не так уж и просто. Но логика жизни диктует иное поведение – вечных врагов не бывает. Все мы живем на одной планете и несмотря на то, что на сегодняшний день открыты сотни экзо-планет, мы в другую галактику перемещаться не собираемся.

Из-за длительной карабахской войны задержалось развитие не только отдельных государств, но даже всего региона.

Интересно, что так было и в начале прошлого века: азербайджанцы фактически подарили армянам государственность, уступили им азербайджанский Иреван, предложили двум другим республикам – Армении и Грузии создать Общекавказский дом! Но увы! Высокомерие Грузии и коварство, предательство Армении в свое время не позволили реализовать такие довольно прогрессивные идеи.

То же самое было предложено им и в конце прошлого века. На этот раз Грузия проявила конструктивную политику, Армения же опять взялась за свое – да, начала предъявлять территориальные притязания к Азербайджану, даже на некоторое время оккупировала часть его территории…

Поэтому в Азербайджане есть поговорка: с собакой дружи, но про палку не забывай. Мы должны отвечать конструктивностью на все дружественные призывы армянского премьера. Но не должны забывать одно обстоятельство: Армения является агрессором, или бывшим агрессором, поэтому она постоянно должна чувствовать принуждение к миру и давление.

И мы не должны забывать, что времени у нас не так уж много. Через пару лет мы должны будем отвечать на другой вопрос: оставить российских миротворцев на своей территории или не продлевать срок их пребывания? А для этого мы должны придать необратимый характер процессам в карабахской плоскости, в противном случае, русские, уходя, вновь замутят воду.

Сейчас не только Баку, но и братская Анкара работают над урегулированием отношений с Арменией. С Анкарой у Еревана не меньше проблем, чем с Баку. Известно, что в Армении собираются принимать новую конституцию. Территориальные притязания Армении к Турции отражены даже в ее конституции. Останутся ли подобные призывы в новой конституции? Откажется ли Ереван от вымышленного псевдо-геноцида? Нам трудно отвечать на эти вопросы. Но у Еревана нет иного выхода, конечно, если он на самом деле хочет строить нормальные отношения с другими государствами региона.