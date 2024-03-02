Слова помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева на панельной дискуссии на тему «Мир, развитие и связи на Южном Кавказе», проводимой в рамках III Дипломатического форума в Анталье, о том, что Баку ожидает разъяснений от Еревана по правовым и конституционным документам, в которых все еще присутствует элемент «миацума», а также другие территориальные претензии, вызвали заметное раздражение у вице-спикера парламента Армении Рубена Рубиняна.

Так, отвечая на слова Гаджиева Рубинян отметил, что «заявления азербайджанской стороны о том, что конституция Армении якобы мешает подписанию мирного договора, опровергаются принципами, которые лидеры двух стран согласовали, как минимум, на предварительном уровне».

«У Армении нет территориальных претензий к Азербайджану, и об этом говорилось много раз, даже в совместных заявлениях президента Азербайджана и премьер-министра Армении. Более того, в проекте мирного соглашения, по которому ведутся переговоры, есть два пункта, которые согласованы на двустороннем уровне, как минимум предварительно. Во-первых, черным по белому написано, что страны признают территориальную целостность друг друга, не имеют и не будут иметь территориальных претензий друг к другу. Во-вторых, стороны не будут ссылаться на свое внутреннее законодательство для невыполнения этого соглашения», — сказал Рубинян.

Таким образом Рубинян призывает Азербайджан верить слову Пашиняна, который имеет привычку менять свое мнение. Некогда варчапет с пеной у рта кричал, что «Карабах — это Армения и точка», то называл «настоящими границами» Армении границы 1920 года, то обозначил территорию Армении с отсылкой к Алма-Атинской декларации 1991 года, то в Гранаде начал призывать к делимитации границ на основе карт Генштаба СССР.

Азербайджанская сторона на примере невыполнения Арменией взятых ею на себя обязательств в рамках Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года прекрасно понимает, что вся словесная эквилибристика Еревана призвана выиграть время ради несбыточных мечтаний. Дескать Запад поможет Армении, на которую якобы хочет напасть Азербайджан.

Азербайджан требует от Армении однозначного документального подтверждения своей территориальной целостности, а не декларативных заявлений. В этом плане Баку настаивает на изменении конституции Армении, в преамбуле которой содержится отсылка к Декларации о независимости. В этом документе упоминается решение от 1 декабря 1989 года о «воссоединении Армении и Нагорного Карабаха».

Баку ожидает, что в армянской конституции не будет отсылки к Декларации о независимости так как любой национальный закон, межгосударственное соглашение между Азербайджаном и Арменией о границах и территориях могут считаться спорными, а будущие политические лидеры могут оспаривать легитимность признания Пашиняном территориальной целостности Азербайджана.

К тому же, Алма-Атинская декларация от 1991 года, на которую ссылается армянская сторона в качестве «аргумента», была ратифицирована парламентом Армении с оговоркой, что Карабах не фиксируется в составе Азербайджана.

Согласно этой оговорке, СНГ будет открыт для присоединения не только для бывших советских республик, но и бывших автономий СССР, которые еще до Декларации о прекращении существования Советского Союза (26 декабря 1991 года) провели всенародные референдумы о независимости. Так, второй абзац 13-й статьи после слов «открыт для всех стран СССР» был дополнен следующим образом: «в том числе, для бывших автономных образований СССР, которые до принятия декларации Верховного Совета Советского Союза «О прекращении существования СССР» провели всенародный референдум о провозглашении независимости, и на основе этого высший исполнительный орган властей автономного образования обратился в СНГ с просьбой о принятии в его состав».

Таким образом парламент Армении ратифицировал Алма-Атинскую декларацию, заложив в документ посыл, что «Карабах может присоединиться к СНГ в качестве независимого государства». Из этого выходит, что Армения подтвердила территориальную целостность Азербайджана без Карабаха. К тому же, 8 июля 1992 года Верховный совет Армении принял постановление о неприемлемости каких-либо международных или внутренних документов, в которых Карабах указывался бы в составе Азербайджана.

Будучи вице-спикером парламента Армении Рубинян должен по своему статусу знать о таких нюансах, прежде чем заявлять о том, Ереван признает территориальную целостность Азербайджана. В законодательстве Армении не существует какого-либо юридического документа, в котором Армения признает Карабах как составную часть Азербайджана. А как показывают время и события, слова Пашиняна являются всего лишь пустым звуком…