Конституционный суд Молдовы во вторник, 16 апреля, дал добро на организацию конституционного референдума о вступлении в Европейский союз (ЕС). Плебисцит пройдет 20 октября.

Также предлагается дополнить Конституцию новой статьей: «Интеграция в Евросоюз», сообщает tv8.md

Решение огласила председатель КС Домника Маноле. По ее словам, инициатива по пересмотру Конституции не выходит за материальные рамки пересмотра Конституции и может быть вынесена на рассмотрение парламента. Заключение является окончательным, вступает в силу в день вынесения решения и публикуется в «Официальном мониторе».

В начале апреля депутаты PAS подали в Конституционный суд обращение, в котором предложили инициировать республиканский конституционный референдум о вступлении Республики Молдова в Европейский союз. Датой проведения референдума может стать 20 октября, день президентских выборов.

На референдуме молдаване ответят на вопрос: «Вы за вступление Республики Молдова в Европейский союз»?

Напоминаем, что в конце прошлого года президент Майя Санду обратилась с просьбой организовать референдум о вступлении Республики Молдова в Европейский союз. Парламент также внес поправки в Избирательный кодекс, чтобы референдум мог состояться в тот же день, что и президентские выборы. (point.md)