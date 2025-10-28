Армения стремится вступить в Европейский союз.

Как сообщают армянские СМИ, об этом этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

По словам Мирзояна, в Министерстве иностранных дел Армении создан департамент по вопросам европейской интеграции.

Тем не менее министр отметил, что усилия Армении по интеграции в Европейский союз не противоречат курсу страны на сбалансированную и многовекторную внешнюю политику.

«Эти шаги предпринимаются не вразрез с нашим заявленным подходом к сбалансированной и взвешенной внешней политике», — подчеркнул дипломат.