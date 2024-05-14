Соединенные Штаты продолжают активно участвовать в армяно-азербайджанских переговорах и продолжают верить в то, что мир между сторонами возможен.

Как передает «Арменпресс», об этом заявил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель на брифинге, отвечая на вопрос азербайджанского журналиста об итогах армяно-азербайджанских переговоров, состоявшихся 10-11 мая в Алматы, Казахстан.

«Я просто скажу, что мы продолжаем верить в то, что мир возможен», — сказал Патель, добавив, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать мирный процесс.

Он также добавил, что у него нет других новых данных о переговорах в Алматы.

10-11 мая в Алматы, Казахстан, состоялись переговоры министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова и министра иностранных дел Республики Армения Арарата Мирзояна.

Министры приветствовали прогресс в вопросе делимитации границы и договоренности, достигнутые в этом направлении.

Министры и их делегации продолжили обсуждения проекта двустороннего соглашения «Об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией».

Министры встречались и приватно и в двустороннем формате с вице-премьером, министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу.