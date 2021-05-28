В скором времени президенты США и России встретятся в Женеве. Отметим, что эта первая встреча лидеров с момента прихода к власти Джо Байдена, после чего он назвал Путина «убийцей», обострилась ситуация на юго-востоке Украины и дело чуть не дошло до войны.

При этом нужно сказать, что последние сообщения американской стороны о том, что они не будут вводить санкции против «Северного потока-2» ничего для Украины не предвещают. Таким образом, Украина как транзитная страна теряет ценность как для Запада, так и для России.

О встрече Путина и Байдена, о том какие итоги от нее ожидают в Киеве, рассказал интервью # украинский политолог Алексей Блюминов.

— Сейчас ожидается встреча Путина и Байдена. Какие ожидания от этой встречи в Украине?

— Как ни странно, в большинстве своем тревожные. Байден воспринимается как человек, который легко может «отдать» Украину Путину в обмен на какие-то подвижки в других вопросах. И он это уже доказал, фактически сняв санкционное давление на «Северный поток-2», аргументировав это американским интересом, который состоит в том, чтобы не ссориться с немцами (а через них и с РФ, как вторым бенефициаром СП2) из-за такого «пустяка», как Украина.

В итоге, газопровод таки достроят, и газ пойдет в обход украинской трубы, превратив Украину из газового хаба в газовый тупик. А Киеву останется только сочинять всей Верховной Радой очередное письмо на деревню дедушке Байдену. На самом деле очень плохо, что мы не имеем активной внешней политики и от нас фактически мало что зависит. Остается только ждать — о чем договорятся «большие дяди» без нас и не променяет ли «наш большой дядя» интересы Украины на какие-то свои выгоды.

— Отметим, что информация о встрече появилась сразу после обострения ситуации вокруг Украины. США идёт на уступки Кремлю?

— Боюсь, что именно при Байдене Украину принудят к выполнению политической части минских соглашений. Не из любви к России, а исходя из интересов Америки. Там увидели, что санкции против РФ ожидаемого эффекта не дают, что признали и в Европе (Макрон). Более того, сейчас РФ заметно усилила свое влияние на режим Лукашенко, сузив ему пространство для маневра. Россия вернула себе активную роль на Кавказе, активно работает в Африке и не собирается уходить из Сирии. А у США сейчас главный противник — Китай.

Думаю, администрация Байдена рассчитывает поломать китайские геоэкономические проекты вроде «Один пояс-один путь» (в частности, есть мнение, что авиационные санации против Минска преследовали реальную цель поломать логистику китайских транспортных коридоров, выдернув из них ключевое восточноевропейское звено). Возвращаясь к Украине. Как вы помните, в марте-апреле нагнеталась обстановка вокруг Донбасса, прогнозировали едва ли не войну. Однако РФ продемонстрировала, что готова жестко ответить, стянула к границам войска, и в итоге Вашингтон был вынужден давить уже на Киев, чтобы те поумерили пыл и притормозили. Как ни крути, с Путиным надо договариваться. Уходить он явно не собирается, карта Навального бита, и в обозримой перспективе рассчитывать на серьезные внутрироссийские потрясения не приходится.

К тому же, заметьте, что, если судить по медиа, создается впечатление, что эта встреча больше нужна США (и Украине), чем Москве. Сигналы насчет «А поговорить?», адресованные Кремлю, идут из западной прессы и из уст американских представителей сплошным потоком, а вот Путин не демонстрирует прямо такой уж охоты говорить. Кстати, вчерашняя встреча советников глав нормандского формата сорвалась именно потому, что пока Байден с Путиным не поговорили, чиновникам рангом помельче говорить особо не о чем. Не очерчено пространство для торга и не поставлены на кон возможные уступки. Пока неясно, кто и чем готов поступиться, чтобы лед тронулся.

— Каковы будут итоги этой встречи для Кремля: обострение или стороны разойдутся ни с чем?

— Сложно сказать. По моим ощущениям в Кремле сейчас чувствуют себя достаточно уверенно. Внутреннюю оппозицию они разгромили. Желаемый дизайн новой Думы уже, считай, в кармане, цены на нефть растут, как и золотовалютные и прочие резервы. А вложения в американские ценные бумаги, наоборот — сокращаются. Не в последнюю очередь благодаря американским же санкциям, запрещающим такие операции. Зависимость РФ от США сегодня ниже, чем пять лет назад. А пространство для маневра — выше. Я думаю, что в Кремле готовятся к разговору уже со сменщиками Меркель и Байдена, учитывая возраст последнего, вряд ли он пойдет на второй срок. А вот Путин в 2024 году благодаря поправкам к Конституции, сможет выдвинуться в президенты опять. Классическая схема из арабской сказки о ходже Насреддине: будут ждать, пока умрет или шах, или ишак, или они оба.