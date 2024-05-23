Минобороны России вдруг не понравились еще и границы на Балтике и там решили их тоже изменить в одностороннем порядке. Военные авторитеты сочли необходимым расширить территорию России на востоке Финского залива, а также в областях Балтийска и Зеленоградска, рядом с границами Литвы и Финляндии. чтобы «обеспечить безопасность и суверенитет государства».

В опубликованном два дня назад на официальном портале проектов нормативных правовых актов документе минобороны РФ предложило обновить перечень точек, от которых отмеряют ширину полосы территориальных вод у материкового побережья и островов России в Балтийском море. Министерство обороны РФ отмечает, что нынешняя граница, установленная в 1985 году, требует корректировок в свете современных геополитических реалий и вызовов, стоящих перед страной.

Ведомство предложило установить систему прямых исходных линий в восточной части Финского залива, а также в районе Балтийска и Зеленоградска. Это изменит прохождение госграницы в акватории Балтийского моря и позволит использовать ее в качестве внутренних морских вод, добавили в Минобороны.

Росреестру поручили учесть изменения госграницы России в Балтийском море, а МИДу — сдать на хранение генсеку ООН копии скорректированных и переизданных карт. Ожидается, что изменения вступят в силу в январе 2025 года. При этом, светлые военные умы РФ сослались на Конвенцию ООН по морскому праву, которая содержит положения об определении морских зон прибрежных государств, в том числе их пересмотр.

Однако, уже через день успевший вызвать переполох прибрежных стран НАТО документ исчез с правительственного сайта, но описание законопроекта все же там осталось.

Яростно отреагировали на публикацию документа балтийские соседи России. Провокацией и «гибридной операцией» сочли страны Балтии намерения Москвы по пересмотру морских границ в Балтийском море. МИД Литвы расценило как угрозу для безопасности соседних стран и Европы в целом «агрессивную и ревизионистскую политику России».

МИД Финляндии выступило с аналогичным заявлением и посоветовало России соблюдать Конвенцию, но наибольшую обеспокоенность выразили шведы, призвав НАТО не допустить превращения Балтийского моря в «игровую площадку» Путина, имея в виду планы по захвату шведского острова Готланд.

«Я уверен, что президент РФ Владимир Путин положил оба глаза на остров Готланд. Цель Путина — установить контроль над Балтийским морем. Если Россия заблокирует Балтийское море, то это будет иметь гигантские последствия для нашей жизни — в Швеции и других странах балтийского региона. Мы не можем допустить этого. Балтийское море не должно превратиться в игровую площадку Путина, с которой он повергает страны НАТО в состояние страха и ужаса», — заявил главнокомандующий вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден в интервью изданиям группы RND.

По словам главкома шведской армии, Швеция, опираясь на Готланд, помогает другим странам НАТО на Балтике жить в безопасности. «Если же Путин вторгнется на Готланд, то он сможет угрожать странам НАТО с моря. Это будет конец для мира и стабильности в северном и балтийском регионах», — указал Бюден.

Он напомнил, что Готланд — это шведская территория, поэтому Швеция обязана защищать его, и Готланд имеет право быть защищенным. «Были времена, когда мы сократили свое военное присутствие на Готланде до такой степени, что у нас там были только добровольческие силы внутренней обороны. Эти мирные времена прошли. Конфликт в Украине изменил политическую ситуацию в Европе, и нам пришлось серьезно перевооружить Готланд. Сейчас мы охраняем остров с помощью постоянно дислоцированных подразделений и временно перебрасываем туда дополнительные силы, если угроза возрастает. Тот, кто контролирует Готланд, контролирует Балтийское море. На данный момент это мы», — подчеркнул шведский главком.

Но предупредил – «С Готланда мы можем помочь другим странам НАТО в Балтийском море жить в безопасности. Но если Путин вторгнется на Готланд, он сможет угрожать странам НАТО с моря. Это станет концом мира и стабильности в Северном и Балтийском регионах».

Похоже, оправдываются самые пессимистические прогнозы относительно планов российского лидера на балтийские страны. И опубликованный документ об изменении морских границы стал еще одним свидетельством агрессивных намерений российской власти относительно своих соседей. Тирады в адрес трех прибалтийских стран – бывших советских республик уже стали привычными для слуха, но вот нападки на Финляндию и Швецию – это уже что-то новое. Хотя, после стремительного их принятия в блок НАТО ожидания такие были, но особой активности России в этом направлении с момента их вступления в альянс не наблюдалось. Да и руководство этих стран, по словам шведского главкома, предполагало лишь вероятность гибридных операций, таких как дезинформация, клеветнические кампании и кибератаки, то есть множества невоенных провокаций. «В наших сценариях мы предполагали, что Россия будет демонстративно напрягать мускулы. Однако мы ожидали не вторжения и ввода наземных войск, а других операций», — говорит он.

Что же говорят в самой России? Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков опроверг наличие каких-либо политических намерений, хотя и не стал отрекаться от документа и заявил, что Россия обязана предпринимать «соответствующие шаги» для обеспечения своей безопасности. Но, как помним, последнее намерение России гарантировать свою безопасность и с этой целью перекроить границы Европы, привело к большой войне с Украиной, опосредованно – гибридной войной со всем цивилизованным миром. Чем же закончится очередной вызов Российской Федерации странам НАТО – самой настоящей мировой войной?..