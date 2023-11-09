В результате однодневной антитеррористической операции, проведенной 19-20 сентября этого года, Азербайджан положил конец незаконному сепаратистскому режиму в Карабахе и полностью восстановил суверенитет над своей международно признанной территорией.

Как передает корреспондент Report из Ташкента, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на 16-м саммите Организации экономического сотрудничества в столице Узбекистана.

«В 2020 году Азербайджан, воспользовавшись своим законным правом на самооборону в соответствии с Уставом ООН, нанес поражение Армении на поле боя в Отечественной войне и сам обеспечил выполнение остававшихся 27 лет на бумаге четырех резолюций Совета Безопасности ООН 1993 года», — сказал глава государства.

Президент напомнил, что в период оккупации Армения уничтожила 9 азербайджанских городов и сотни сел, разрушила и осквернила исламское культурное и историческое наследие страны. 65 из 67 мечетей были разрушены, а оставшиеся использовались как хлев для коров и свиней, сказал он.

«В результате однодневной антитеррористической операции, проведенной 19-20 сентября этого года Азербайджан положил конец незаконному сепаратистскому режиму в Карабахе и полностью восстановил суверенитет над своей международно признанной территорией. Мы восстановили свою территориальную целостность и суверенитет силовым путем, в соответствии с международным правом и Уставом ООН и гордимся этим», — подчеркнул президент.