Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Румынии Клауса Вернера Йоханниса.

Как сообщает #, в тексте поздравления говорится:

«Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Вашей страны.

Азербайджано-румынские отношения имеют добрые традиции. Нынешний уровень развития и расширение день ото дня наших межгосударственных отношений, наглядно отражающих в себе эти традиции, вызывают удовлетворение.

Сегодня существуют хорошие возможности для дальнейшего углубления связей и взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами. Верю, что совершенные в последнее время взаимные визиты на высшем и высоком уровнях, регулярные контакты внесут значительный вклад в укрепление нашего стратегического партнерства, более эффективное использование широкого потенциала взаимодействия в политической, экономической, энергетической, транспортной, гуманитарной и других сферах.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Румынии – постоянного благополучия и процветания».