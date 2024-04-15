Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поздравил Петера Пеллегрини с избранием на пост Президента Словацкой Республики.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в послании главы государства говорится: «Развитие наших дружественных отношений со Словакией представляет для нас большое значение. В настоящее время имеются хорошие возможности для обогащения новым содержанием азербайджано-словацкого сотрудничества в различных сферах».

Выразив убежденность в том, что посольство нашей страны, приступившее к деятельности в Братиславе с прошлого года, внесет вклад в расширение двусторонних отношений, Президент Азербайджана отметил: «Уверен, что мы приложим совместные усилия для дальнейшего укрепления наших межгосударственных связей, углубления сотрудничества в интересах наших народов».

Глава государства пожелал Президенту Петеру Пеллегрини крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей ответственной деятельности на благо дружественного народа Словакии.