Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сообщил The Financial Times, что укрепление острова Готланд, который эксперты в области обороны и военные чиновники считают самым стратегически важным местом в Балтийском море, войдет в число первых вопросов, которые необходимо обсудить с партнерами по НАТО.

Остров, который часто называют «гигантским авианосцем», расположенный между Швецией и Латвией, неоднократно упоминался на российском телевидении в качестве возможной цели в случае, если Москва попытается вторгнуться в страны Балтии.



Кристерссон признал, что Швеция имеет лишь «незначительное» военное присутствие на Готланде, который лидеры стран НАТО из Северного и Балтийского регионов регулярно называют критической уязвимостью для альянса.

Военные эксперты давно опасаются, что Россия сможет доминировать в воздушном пространстве над Балтийским морем, захватив Готланд и объединив его с Калининградом, где, по мнению западных разведслужб, Москва держит некоторое количество ядерного оружия.