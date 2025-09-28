Народный артист СССР Олег Басилашвили с сарказмом отреагировал на слухи о том, что фильмы режиссера Алексея Балабанова могут запретить в России.

Артист не стал прямо отвечать на вопрос журналиста «КП» о том, как он относится к предложению одного из депутатов запретить прокат фильмов Балабанова за экстремизм, а подчеркнул, что в этом случае нужно первым делом запретить роман Льва Толстого «Война и мир».

«Там мат встречается, там говорится о женских и мужских изменах. Получается, с точки зрения депутатов его тоже надо запретить», — подчеркнул Басилашвили.

По его словам, проще было бы запретить вообще все, «тогда было бы тихо и спокойно».

«Не размениваться на мелочи, я думаю так», — резюмировал он.

Как сообщал «ГлагоL», ранее депутат Госдумы Елена Драпеко предположила, что после принятия закона о запрете фильмов, не соответствующих духовно-нравственным ценностям, некоторые картины режиссера Алексея Балабанова могут быть запрещены к показу и быть подвергнуты цензуре. По ее словам, «показывать детям и молодежи подобные произведения нужно осторожно».