России следует нанести ядерный удар по Украине, чтобы вынудить ее сдаться, заявил депутат Госдумы, лидер партии «Родина» Алексей Журавлев. По его мнению, «надо бить так, чтобы враг понял, что он должен капитулировать». «Идут дискуссии: можем ли мы применять тактическое ядерное оружие, не можем. Слушайте, такой дискуссии даже быть не должно! В случае необходимости мы его обязаны применять… Надо будет бить — будем бить. И это не обсуждается», — сказал он.

Ранее о том, что президент Владимир Путин готовит эскалацию в Украине и может прибегнуть к тактическому ядерному оружию в качестве последнего средства, чтобы не допустить поражения в войне, сообщили близкие к Кремлю собеседники Bloomberg. 25 августа в Москву неожиданно прибыл директор ЦРУ США Джон Рэтклифф. Источники Axios заявили, что он пытался выяснить, можно ли удержать Путина от эскалации и убедить его вернуться к переговорам о завершении войны. The New York Times сообщала, что Рэтклифф дал «мрачную оценку» перспектив российской армии и экономики и призвал заключить соглашение, пока не стало слишком поздно. После визита директора ЦРУ Россия провела испытания достающей до США ядерной ракеты, название которой Минобороны не раскрыло.

Пока признаков того, что Путин готовится использовать ядерное оружие, нет, отмечал Bloomberg. Резко против выступают партнеры России, в том числе Китай, который строго предостерег Кремль от такого шага.

О последствиях ядерного удара Путина предупреждала и администрация экс-президента США Джо Байдена. Тогда в Белом доме заявили, что ответом будет конвенциональный удар американских Вооруженных сил по России, напомнила Фиона Хилл, старший научный сотрудник Brookings Institution, а в прошлом — советница трех президентов США. Путин, по ее словам, проверяет, как далеко он может зайти, прежде чем люди ему уступят.