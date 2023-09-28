На полях сражений в Украине установилось некоторое равновесие, и обе стороны избегают очевидной эскалации. Но ситуация может обостриться, вплоть до решения Москвы применить ядерное оружие, считают эксперты RAND Corporation, которая проводит для государственных органов США исследования по вопросам национальной безопасности. «Риски для Кремля будут невероятные, но неожиданное ухудшение ситуации для российских войск или угроза внутренней стабильности могут заставить [Владимира] Путина отнестись к ядерному оружию как к лучшему из набора плохих вариантов действий», – говорится в отчете «Риски эскалации в войне в Украине».

Представители российской власти не раз грозили ужасными карами, включая применение ядерного оружия, за различные действия Украины и ее союзников – от попытки освободить оккупированные Россией территории до поставок западных танков и ракет, а также ударов по Крыму и Севастополю. Однако прошлой осенью ВСУ стремительно освободили Харьковскую и часть Херсонской областей, ракеты и дроны в последние месяцы непрерывно обстреливают Крым и топят корабли Черноморского ВМФ, наносят удары по объектам на российской территории. Но никакой эскалации со стороны России в ответ на эти действия не наблюдается.

Этим, в частности, эксперты объясняют постепенное снятие ограничений на поставки все более тяжелого и современного западного оружия: если поначалу в Вашингтоне и европейских столицах боялись втягивания в прямой конфликт с Россией, то отсутствие реакции по крайней мере частично сняло эти опасения. Такое отсутствие в RAND объясняют рядом причин, в их числе:

боязнь военного ответа со стороны НАТО;

фильтрация информации, которая поступает к Путину: сокрытие негативных новостей создает впечатление, что Москва может выиграть затяжную войну;

постепенный характер усиления военной поддержки Украины со стороны НАТО.

Однако эскалация возможна, предупреждают эксперты RAND, причем в крайнем случае может дойти и до применения ядерного оружия. Контроль Путина за ситуацией в России становится более «хрупким», что может подтолкнуть его к мысли о необходимости закончить войну пораньше. Одна из опций здесь – вывод войск из Украины, но другая – «эскалация, включая прямое нападение на НАТО, более активное использование российских ВВС на территории Украины, применение химического оружия, а также <…> ядерного оружия в Украине». Если Путин пойдет на такой риск из-за серьезного ухудшения ситуации на фронте или угрозы внутренней стабильности, «он может быть не ограничен в выборе количества или типов [ядерного] оружия». (moscowtimes.ru)