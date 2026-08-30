Число жертв внезапного наводнения в Непале и Тибете выросло до 750, еще более трех тысяч человек числятся пропавшими без вести. По оценкам Красного Креста, от стихийного бедствия пострадало более 90 тысяч человек, пишет Reuters.

По данным властей, с непальской стороны погибли 734 человека, пропавшими числятся как минимум 2498, с китайской – 16 человек погибли, местонахождение еще 546 неизвестно. Среди пропавших без вести сотни иностранцев.

В результате катаклизма на границе стран образовалось подпрудное озеро – утром в воскресенье китайские власти заявили, что оно вышло из берегов, но ситуация стабильна. С пятницы спасательные операции несколько раз приостанавливались из-за плохой погоды и опасений, что озеро может вызвать новые наводнения.

Из-за большого количества погибших морги в Непале переполнены. Власти начали массовое захоронение сотен неопознанных жертв, тела которых начали разлагаться. Перед этим тела фотографируют и проводят сбор образцов ДНК в надежде, что семьи смогут опознать родственников после захоронения. В полиции рассказали Reuters, что более половины найденных тел невозможно опознать из-за увечий.

Точная причина катастрофы все еще выясняется. Ученые предполагают, что она началась с масштабного обвала льда и камней на северных склонах вершины Лангтанг-Лирунг в Непале. Лавина сошла в реку Лхенде-Кхола, что спровоцировало наводнение.

Центральное телевидение Китая утверждает со ссылкой на ученых, что наводнение было вызвано «нестабильностью ледников в результате долгосрочных последствий глобального потепления». (svoboda.org)