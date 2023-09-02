Турецкое управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) заявило, что жителей столицы страны Анкары вскоре ждет угроза наводнения и паводковая опасность. Об этом сообщается на странице ведомства в социальной сети X (бывший сервис Twitter), передает газета.ру.

Известно, что жителям города уже направлено оповещение по СМС о скором ухудшении погоды.

«По данным управления метеорологии, в Анкаре ожидаются сильные дожди, необходимо быть осторожными с такими негативными явлениями, как наводнение, паводки, молнии…», — говорилось в оповещении.

Помимо того, не исключались сбои в режиме работы общественного транспорта.