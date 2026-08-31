В результате наводнения в национальном парке Гранд-Каньон в американском штате Аризона погиб один человек. Об этом сообщает телеканал CNN.

Тело 46-летнего мужчины было обнаружено недалеко от Кристал-Рапидс вблизи реки Колорадо.

Стихия повредила водопроводную систему национального парка, которая является источником питьевой воды и средством тушения пожаров.

31 августа сообщалось, что в результате наводнения в парке Гранд-Каньон около 15 человек пропали без вести. Администрация эвакуировала не менее 62 человек.