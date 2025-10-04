Скалолаз-инфлюенсер из Аляски погиб после падения со знаменитой вертикальной скалы Эль-Капитан в национальном парке Йосемити, штат Калифорния.

23-летний Балин Миллер вел прямую трансляцию своего восхождения в TikTok в среду. Его падение со скалы также попало в эфир.

В эмоциональной публикации в соцсетях, подтверждающей смерть сына, его мать Жанин Жирар-Мурман написала: «Мое сердце разбито на тысячи осколков. Я не знаю, как пережить это. Я так сильно его люблю. Я хочу проснуться от этого ужасного кошмара».

Причины происшествия пока неизвестны, но брат Балина, Дилан, сообщил AFP, что тот совершал восхождение по маршруту «Море мечты» длиной 2400 футов (730 метров) с использованием техники нижней страховки, которая позволяет подниматься в одиночку, оставаясь при этом застрахованным.

Фотограф Том Эванс снимал восхождение Миллера на протяжении нескольких дней и находился у скалы в момент падения.

Эль-Капитан — огромная отвесная гранитная скала высотой около 3000 футов (915 метров). Она является важной достопримечательностью национального парка и привлекает скалолазов, специализирующихся на высотных маршрутах, со всего мира.

Миллер погиб в первый день приостановки работы федерального правительства, из-за которой национальные парки остались «в целом» открытыми, но их обслуживание было ограниченно, а информационные центры закрыты.

Служба национальных парков заявила, что ведет расследование инцидента, и что «рейнджеры и экстренные службы отреагировали немедленно».