Один человек погиб вследствие падения двухместного гидросамолета в озеро Саммамиш в штате Вашингтон. Об этом сообщила газета The Seattle Times.

По ее информации, второй человек, находившийся на борту, доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Как отмечает издание, ссылаясь на свидетельства очевидцев, самолет начал резко терять высоту сразу после взлета с поверхности озера. ЧП произошло 15 сентября около 11:00 по местному времени. Согласно предварительным данным, речь идет о машине Seawind 3000, которых на территории США насчитывается менее 100. Национальный совет по безопасности на транспорте начал расследование обстоятельств случившегося.