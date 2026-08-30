На фоне нового торгового конфликта между США и Канадой американцы в ряде штатов начали запасаться туалетной бумагой, опасаясь резкого роста цен.

Как сообщают американские СМИ, поводом стали новые пошлины, которые должны вступить в силу 8 сентября после провала переговоров между Вашингтоном и Оттавой, передает bild.de.

Канада намерена ввести ответные тарифы в размере от 25 до 50% почти на 900 американских товаров. Под удар попадет и бумажная отрасль, включая туалетную бумагу и сырье для производства салфеток и другой гигиенической продукции.

США сильно зависят от поставок из Канады: только в 2024 году они импортировали оттуда туалетной бумаги примерно на 328 млн долларов.

По данным СМИ, предупреждения о возможном подорожании уже распространяются в соцсетях, а часть покупателей начала делать запасы.

Итальянское агентство ANSA пишет, что на отдельные товары цены могут вырасти до 50%. Премьер Канады Марк Карни ранее пообещал отвечать на американские пошлины «доллар за доллар».