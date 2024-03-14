С 1 июля Казахстан введет запрет на выпуск в обращение продукции, которую сертифицировали или лицензировали в Кыргызстане под кодом ЕАЭС KG. В профильном комитете Министерстве торговли Казахстана сомневаются в безопасности продукции, поступающей из Бишкека, аргументируя это тем, что лаборатории на территории Кыргызстана проводят тестирование товаров не на должном уровне и выдают «серые» сертификаты.

Минэкономики Кыргызстана расценило эту инициативу как преднамеренное препятствие на внутреннем рынке ЕАЭС (Orda.kz).