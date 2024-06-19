Россия через посредников скупает в Китае подержанное зарубежное оборудование для увеличения производства оружия на войну с Украиной, пишет Financial Times со ссылкой на аналитический центр перспективных оборонных исследований (C4ADS).

Аналитики центра выявили теневые схемы поставок автоматизированных фрезерных токарных станков и станков с числовым программным управлением (ЧПУ). Именно такое оборудование необходимо для работы в оборонной промышленности. Аналитик C4ADS Аллен Маггард считает, что российские производители вооружения «пытаются расширить свои производственные возможности, используя все, что могут».

По данным издания, Россия использует московскую компанию AMG, которая в разы увеличила импорт станков с ЧПУ с момента российского вторжения в Украину. Компания закупает японские высокоточные станки Tsugami, которые в последствии используют российское предприятие оборонно-промышленного комплекса «Комета». По данным издания, данное оборудование необходимо для производства комплексов ПВО, ракет и реактивных систем.

По данным таможенных документов, AMG еще в 2021 году закупило оборудование Tsugami на $600 тыс. у японского производителя. После вторжения и последующих санкций, закупки выросли до $50 млн за год, а российская компания использовала двух теневых посредников.

Первый посредник AMG — компания Amegino, базирующаяся в ОАЭ. Сайт компании изначально размещался в России. По данным компании Diligencia, которая занимается корпоративной разведкой, владельцем Amegino является Андрей Миронов. Вторым посредником является компания ELE Technology. Данная фирма выдает себя за дочерние предприятие американского дистрибьютора станков Gray Machinery Company и якобы расположена в Иллинойсе. По данным Financial Times, на самом деле ELE Technology базируется в Шэньчжэне, а их сайт просто скопирован с настоящего ресурса Gray Machinery Company.

В Tsugami заявили изданию, что не продавала какое-либо оборудование напрямую ELE Technology, в свою очередь на сайте китайской компании на данный момент продаются два станка Tsugami, которые были произведены в 2001 и 2005 годах.

«Мы видим, что в Россию импортируются станки, которым уже десятки лет. Это говорит о несоблюдении требований рынка подержанных станков, не говоря уже о том, что производители вряд ли будут заботиться о том, где окажется их продукция после продажи», — заявил Маггард. Он добавил, что несмотря на то, что станку может быть более 20 лет, это «не означает, что он не способен производить простые компоненты для оружия».

По данным издания, компании имею разные роли для закупки станков российским заказчикам. Amegino работает как брокер, поручающий китайским поставщикам, таким как ELE, направлять в Россию необходимое оборудование. Аналитики C4ADS выяснили, что компания Amegino организовала для ELE поставку товаров в Россию на сумму $2,7 млн в начале прошлого года. Издание подчеркивает, что Tsugami продает более 60% всей своей продукции именно Китаю.

Согласно таможенным документам, другая российская компания, UMIC, закупила станки и детали к ним на сумму $2,9 млн. Само оборудование было произведено в Израиле, Японии, Корее, Германии, Швеции и Швейцарии. Во всех случаях станки были отправлены в Китай и через партнеров переправлялись в Россию. Расчет с китайской стороной происходил в юанях. В отличие от AMG, UMIC не попал под санкции США. Владелица UMIC, Юлия Карпова, имеет ту же фамилию и номер телефона, что и владелец AMG, Евгений Карпов. На российских выставках компании выставляли совместные стенды. (moscowtimes.ru)