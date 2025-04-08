Угроза введения новых пошлин со стороны администрации Дональда Трампа обрушила акции Apple и одновременно вызвала ажиотажный спрос на iPhone.

Как сообщает Bloomberg, покупатели массово устремились в фирменные магазины компании, опасаясь резкого роста цен после введения 54% тарифов на товар, произведенный в Китае, пишет dcnews.ru.

Сотрудники Apple в США подтвердили, что поток клиентов в прошедшие выходные дни резко вырос и почти каждый спрашивал, скоро ли подорожают iPhone. Хотя очередей, как при запуске новых моделей, не было, атмосфера была на «взводе». Обеспокоенные люди панически скупали устройства Apple, выручка которой в эти выходные оказалась выше, чем в предыдущие годы в этом же сезоне. В самой компании отказались прокомментировать ситуацию.

Рынок уже отреагировал на кризис. За два дня капитализация Apple сократилась на полтриллиона долларов, а акции пережили худшее падение с 2001 года. При этом компания делает все для того, чтобы смягчить удар, наращивая запасы и перенося часть производства из Китая в Индию и Вьетнам, где пошлины ниже. Напомним, помимо iPhone, в Китае Apple также производила Apple Watch, Mac, AirPods и iPad, а некоторые модели Mac собираются сегодня также в Ирландии, Таиланде и Малайзии.

Аналитики предполагают, что iPhone могут сильно подорожать, но Apple, вероятно, будет оказывать давление на поставщиков и снижать маржу, чтобы избежать резкого роста цен. Сейчас стартовая цена флагмана остаётся на уровне $999 с 2017 года.

Генеральный директор Apple Тим Кук и финансовый директор Кевин Парех 1 мая представят отчет за второй квартал, где, возможно, затронут тему пошлин. При этом сегодняшний всплеск продаж может поддержать финансовые результаты Apple в третьем квартале, но реальный эффект от пошлин, по мнению аналитиков, проявится позже.