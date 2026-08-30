За восемь месяцев до президентских выборов во Франции в опросах пока есть только одна константа — Марин Ле Пен. Все остальные дерутся за право встретиться с ней во втором туре.

Согласно свежему опросу Elabe для BFMTV и La Tribune Dimanche, кандидат «Национального объединения» получила бы в первом туре от 34% до 35,5% голосов — в зависимости от состава остальных кандидатов. Это более чем вдвое больше результата любого из ее основных соперников.

Причем запас у Ле Пен настолько велик, что если прибавить к ее результату голоса Эрика Земмура и Николя Дюпон-Эньяна, весь крайне правый фланг уже переваливает за 40%. Пять лет назад Elabe оценивал суммарный потенциал этого лагеря примерно в 33%.

Главная интрига теперь начинается со второго места. В варианте, когда единственным кандидатом нынешнего центристского лагеря становится бывший премьер Эдуар Филипп, он получает 17% и выходит во второй тур. Жан-Люк Меланшон остается третьим с 14%, потеряв два пункта по сравнению с июльским замером. Рафаэль Глюксман, только что официально вступивший в президентскую гонку и намеренный участвовать в социалистических праймериз, набирает 11,5%.

Два других опроса, опубликованных несколькими днями раньше, рассказывали другую историю — о резком подъеме Меланшона. Опрос Toluna Harris Interactive от 24 августа давал лидеру «Непокоренной Франции» 16–17% и выводил его во второй тур в трех из пяти проверенных сценариев. В одном из них Меланшон с 16% обходил сразу Филиппа с 14%, Атталя с 11% и Глюксманна с 10%. Через два дня появился Ifop-Fiducial для LCI и Le Figaro. Там Меланшон получал уже от 16% до 19% и тоже выходил во второй тур в трех из семи вариантов. Ле Пен при этом неизменно оставалась первой с 33–35%.

Все исследования не спорят о Ле Пен. Вопрос сейчас уже не в том, попадет ли она во второй тур, а в том, кто сумеет ее там остановить.

И здесь результаты для ее соперников еще неприятнее. По Elabe Ле Пен побеждает во всех четырех вариантах второго тура. Самый конкурентный соперник — Эдуар Филипп: 52,5% против 47,5%. Габриэля Атталя и Рафаэля Глюксмана она побеждает с одинаковым счетом 57% против 43%. А в случае дуэли с Меланшоном разрыв становится огромным — 69,5% против 30,5%.

Особенно показательны предполагаемые перетоки голосов. В случае второго тура Ле Пен — Меланшон около половины избирателей социал-демократов и шесть из десяти центристских избирателей предпочли бы вообще не голосовать. К Меланшону перешла бы лишь треть электората социал-демократов и примерно десятая часть центра. Одновременно Ле Пен получила бы около 60% избирателей республиканца Брюно Ретайо.

С Глюксманом ситуация для противников Ле Пен заметно лучше: к нему готовы перейти примерно 60% центристов и половина избирателей Меланшона. Но даже этого недостаточно — во втором туре Ле Пен все равно побеждает его довольно уверенно, 57% против 43%. Ближе всех к ней сегодня Эдуар Филипп: в их дуэли разрыв сокращается до 52,5% против 47,5%.

Сама президентская кампания тем временем фактически уже началась. 27 августа сразу семь основных претендентов — Ле Пен, Меланшон, Филипп, Атталь, Глюксманн, Ретайо и Марин Тонделье — впервые сошлись на большом экономическом диспуте перед французскими предпринимателями на мероприятии MEDEF. Франция входит в выборы с государственным долгом около 117% ВВП, высоким дефицитом и растущей тревогой финансовых рынков, поэтому экономика, вероятно, станет одной из главных тем кампании.

На этом фоне вопрос уже не только в том, кто победит Ле Пен. Франция явно нуждается в глубоких экономических реформах: огромные государственные расходы, хронический дефицит, растущий долг и чрезмерный социальный крен становятся все более тяжелым грузом для экономики. Система, десятилетиями призванная защищать французов от социальных рисков («страна победившего социализма»), во многих случаях одновременно ослабляет стимулы больше работать и зарабатывать. Поэтому будущему президенту, кто бы им ни стал, придется решать крайне непопулярную задачу — как сохранить разумную социальную защиту и одновременно заставить экономику снова больше опираться на труд, предпринимательство и рост. (israelinfo.co.il)