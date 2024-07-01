Во Франции на фоне высокого результата правопопулистской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в первом туре внеочередных парламентских выборов, состоявшемся в воскресенье, 30 июня, в ряде городов страны прошли демонстрации против правых радикалов. По данным агентства dpa, в этих акциях приняли участие несколько тысяч человек.

В Париже демонстранты, выступающие против правового экстремизма, собрались на площади Республики. По данным газеты Le Figaro, их было около 8000. К акции присоединились ведущие левые политики.

Аналогичные выступления прошли в Нанте, Дижоне, Лилле и Марселе. В Лионе, третьем по величине городе Франции, как сообщают СМИ, произошли столкновения протестующих с полицией. Демонстранты возвели на улицах импровизированные баррикады и начали забрасывать полицейских бутылками и петардами, передает dpa. В результате волнений были разбиты витрины магазинов.

Как пишет газета Le Figaro со ссылкой на независимого журналиста Клемана Ланота, на авеню Парментье в Париже протестующие также забросали полицию петардами, в ответ на что она применила гранаты со слезоточивым газом. СМИ публикуют фото разбитых витрин и перевернутых мусорных урн.