Полицейские Будапешта расследуют дело о возможных злоупотреблениях со стороны компании Дьёрдя Орбана, отца экс-премьера Венгрии Виктора Орбана, сообщает венгерское издание «444».

Правоохранители подозревают фирму Дьёрдя Орбана Dolomit Kft. в продаже щебня и строительного камня для расширения крупной автомагистрали по цене, более чем в два раза превышающей ту, которую организация указывает в своих публичных прайс-листах. Строительство автотрассы финансируется из государственных средств.

Покупку щебня и камня у Dolomit Kft. осуществляла строительная компания V-Híd Zrt. Она принадлежит миллиардеру Леринцу Месарошу, который считается самым богатым человеком в Венгрии. Журналисты-расследователи называют его «кошельком» Виктора Орбана, а его структуры получают значительную долю госконтрактов и субсидий ЕС в Венгрии.

Жалобу на деятельность Dolomit Kft. ранее подали организация Transparency International и независимый венгерский политик Акош Хадхази. Генпрокуратура передала дело в полицию Будапешта.

Виктор Орбан продолжает возглавлять партию «Фидес» и сохранит свой пост как минимум до мая 2027 года, пишет венгерская служба «Би-би-си». При этом, по информации издания, однопартийцы Обрана до сих пор не получили от политика «никаких обнадеживающих ответов по поводу обвинений в коррупции». (svoboda.org)