128 человек погибли на западе Непала в результате сильного землетрясения. Больше всего пострадавших находятся в труднодоступных районах Джаджаркот и Рукум, в 500 км от столицы страны Катманду.

Для помощи спасателям были задействованы военные и службы безопасности, передает Би-би-си. Сообщается, что более 100 человек получили ранения — больница Джаджаркота заполнена. Власти ожидают, что количество жертв может еще вырасти.

В течение часа после основного землетрясения произошло еще три афтершока из-за чего многие люди провели остаток ночи на улице. Уточняется, что сильные подземные толчки ощущались и в столице Непала, а также в соседней Индии.