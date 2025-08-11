Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Турции (AFAD) продолжает фиксировать афтершоки после сильного землетрясения в Балыкесире.

За последние три часа было зарегистрировано около 45 толчков магнитудой от 1,5 до 4,4.

Самым мощный из афтершоков был зафиксирован в 04:55 по местному (05:55 по бакинскому времени) в районе Сындыргы Балыкесира. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

Напомним, что поздно вечером в воскресенье в районе Сындыргы произошло землетрясение магнитудой 6,1. В результате природного явления погиб один, пострадали 29 человек, было разрушено около 10 зданий.