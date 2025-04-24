Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил, что после произошедшего в среду в Мраморном море землетрясения произошло 266 повторных толчков.

«После землетрясения магнитудой 6,2, произошедшего вчера в 12:49 у побережья Силиври в Мраморном море, до 09:00 сегодняшнего дня было зафиксировано 266 подземных толчков. 258 из них — магнитудой от 0 до 4, семь — магнитудой от 4 до 5 и один — магнитудой более 5», — сказал министр журналистам на брифинге.

Ерликая отметил, что «погибших в результате землетрясения нет», а также «нет пострадавших, получивших травмы непосредственно из-за подземных толчков», то есть люди пострадали вследствие паники и неосторожности.

Он также указал, что власти «предоставили 101 тыс. граждан возможности укрыться вне их домов». «В качестве убежищ были задействованы 27 логистических складов. 51 тыс. наших граждан, попросивших убежища, были размещены в мечетях, а около 50 тысяч наших граждан были размещены в школах и общежитиях», — сообщил министр.