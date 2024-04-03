Число афтершоков после землетрясения на Тайване превысило 160.

Как передает #, об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на данные Центрального метеорологического управления острова.

Сообщается, что, по состоянию на 18.01 по местному времени число афтершоков составило 167, из них два магнитудой 6 и выше, 12 магнитудой от 5 до 6, 80 — от 4 до 5, 72 — от 3 до 4.

Отметим, что утром у восточного побережья Тайваня были зафиксированы землетрясения магнитудой 7,5 и 6,6. В результате землетрясения погибли 9 человек, еще 821 человек получил ранения.