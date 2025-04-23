Вслед за землетрясением магнитудой 6,2 в среду в Стамбуле зафиксировано 127 афтершоков. Об этом сообщил глава МВД Турции Али Ерликая в оперативном штабе департамента ЧС.

Министр экологии и градостроительства Турции Мурат Курум заявил, что на горячую линию после землетрясения в Стамбуле поступило 378 уведомлений о структурных повреждениях зданий, люди из 12 домов были эвакуированы.

Глава Минздрава Турции Кемаль Мемишоглу заявил в оперативном штабе департамента ЧС, что при землетрясении в районе Стамбула и его окрестностей получили травмы почти 240 турецких граждан. (по материалам турецких СМИ)