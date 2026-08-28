На основании информации, полученной от Министерства культуры, о проведении ремонтных, реставрационных, реконструкционных и других работ без надлежащего разрешения на памятниках истории и культуры, находящихся под государственной охраной, расположенных в Насиминском и Хазарском районах города Баку, Департамент внесудебного производства Генеральной прокуратуры провел расследование.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Генеральной прокуратуры, в ходе проверки было установлено, что в нежилых объектах, расположенных по адресам: г. Баку, Насиминский район, ул. Низами, 81 и проспект Бюльбюля, 36C, являющихся архитектурными памятниками местного значения, а также в мечети, расположенной в поселке Бузовна Хазарского района, проводились реконструкционные работы с нарушением требований законодательства и без соответствующего согласования. По результатам расследования лицам, совершившим эти деяния, было вынесено предупреждение, являющееся актом прокурорского воздействия, с целью предотвращения повторения выявленных нарушений.

Отметим, что в соответствии с Законом Азербайджанской Республики «Об охране историко-культурных памятников» государство обеспечивает охрану историко-культурных памятников. Не допускается изменение художественно-эстетического облика памятников, нарушение их целостности, а также проведение ремонтных, строительных, реставрационных, реконструкционных и других работ, которые могут представлять для них угрозу, без согласования в порядке, предусмотренном законодательством.

Предупреждение не исключает предусмотренной законом административной и уголовной ответственности.

Так, согласно статье 231 Кодекса Азербайджанской Республики об административных проступках, нарушение установленных требований по охране культурного наследия, включая выполнение работ по реконструкции, реставрации, консервации и других работ без соответствующего разрешения в случаях, предусмотренных законом, влечет за собой административную ответственность.

Кроме того, умышленное повреждение или уничтожение охраняемого государством культурного наследия в случаях, предусмотренных законом, наказывается по статье 246 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, а действия, повлекшие его уничтожение по неосторожности, могут повлечь за собой уголовную ответственность по статье 246-1 того же Кодекса.

«Исторические и культурные памятники являются важной частью национального и культурного наследия нашего народа. Сохранение их исторических и архитектурных особенностей имеет особое значение для передачи нашего национального наследия будущим поколениям.

Мы призываем граждан и соответствующих лиц строго соблюдать требования и процедуры согласования, установленные законом, прежде чем проводить какие-либо ремонтные, реставрационные, реконструкционные или иные работы на памятниках, находящихся под государственной охраной.

Сохранение нашего исторического и культурного наследия является как юридической, так и моральной обязанностью», — говорится в сообщении пресс-службы.