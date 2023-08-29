В Китае готовится законопроект, в соответствии с которым студентам, использующим при написании выпускных работ искусственный интеллект (ИИ), будет отказано в получении дипломов. Об этом сообщает газета China Daily.

Проект закона был обсужден в Постоянном комитете Всекитайского собрания народных представителей. Депутаты предлагают аннулировать дипломы тех студентов, которые использовали ИИ при написании работ, либо были уличены в плагиате или фальсификации данных. Кроме того, тем, кто использовал при поступлении в вуз чужое имя либо незаконным образом получил свидетельство о приеме в учебное заведение или об его окончании, не могут быть присвоены академические степени. Те же студенты, которые использовали для поступления в образовательные учреждения высшей ступени данные третьих лиц, будут привлекаться к уголовной ответственности.

Издание отмечает, что, как правило, закон принимается Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей после трехкратного обсуждения.