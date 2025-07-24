Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует уничтожать компании американского предпринимателя Илона Маска путем лишения их всех субсидий или их части.

«Все говорят, что я уничтожу компании Илона, лишив их части, если не всех, масштабных субсидий, которые он получает от правительства США. Это не так!» — написал глава вашингтонской администрации на своей странице в Truth Social. «Я хочу, чтобы все компании в нашей стране процветали и, по сути, процветали как никогда раньше! Чем лучше у них дела, тем лучше дела у США, и это хорошо для всех нас. Мы каждый день устанавливаем рекорды, и я хочу, чтобы так было и дальше», — добавил Трамп.

Американский лидер ранее заострял внимание на том, что компании Маска Tesla и SpaceX получают значительные субсидии от властей США. Трамп допускал возможность расторжения госконтрактов с этими компаниями и отмену всех субсидий для них.