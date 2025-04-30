Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп собирается пересмотреть некоторые сокращения, проведенные решением главы DOGE Илона Маска. Об этом Трамп заявил журналистам ABC News.

«Есть вещи, которые я рассматриваю прямо сейчас <…> Мы обнаружили много фактов мошенничества. Мы покончили с этим», — заявил Трамп, добавив, что высоко оценивает работу департамента Маска.

Он пояснил, что департамент Маска смог выявить многочисленные факты расточительства и мошенничества в федеральных агентствах на миллиарды долларов.