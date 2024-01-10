Гражданин США Ронни Лонг получит компенсацию на сумму в $25 млн за то, что провел в тюрьме 44 года по ошибочному приговору суда. Об этом сообщает телеканал CBS.

Лонга приговорили к пожизненному тюремному заключению в 1976 году, обвинив его в ограблении и изнасиловании. Тогда ему был 21 год. В августе 2020 года суд полностью оправдал его и отменил приговор.

Сейчас американцу 68 лет. Помимо $25 млн, он получил публичные письменные извинения от руководства города Конкорд (штат Северная Каролина), где он проживает.

«Мы раскаиваемся в прошлых ошибках, причинивших огромный вред господину Лонгу, его семье, друзьям и нашему обществу. Нет никаких инструментов, которые могли бы полностью вернуть господину Лонгу и его семье все, что было отнято у них. Этим соглашением мы делаем все возможное, чтобы исправить прошлые ошибки и понести ответственность», — говорится в заявлении городских властей.