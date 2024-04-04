Гражданин США, который у себя на родине попал под суд по обвинению в хранении детской порнографии, подписал контракт с российским Министерством обороны и, вероятно, воюет в Украине. На это обратило внимание издание «Агентство».

Первоначально новость о том, что гражданин США по имени Вил стал российским военнослужащим, была размещена в нескольких прокремлёвских пабликах. Сообщалось, что американец «служил в вооружённых силах США, но осознав, что на самом деле происходит на Украине, несколько месяцев назад приехал на СВО как доброволец» и уже успел поучаствовать в штурме Авдеевки.

Журналисты «Агентства» выяснили, что речь идёт о бывшем члене городского совета города Холиока штата Массачусетс Уилмере Пуэлло-Моте. В сентябре 2022 года его арестовали за хранение детской порнографии и подделку документов, а потом выпустили под залог в 20 тысяч долларов.

Позже, за два дня до суда, Уилмер Пуэлло-Мота сбежал из страны и прилетел в Стамбул, откуда, предположительно, и перебрался в Россию. (svoboda.org)