28 октября в одном и частных домов в поселке Джорат города Сумгайыт из огнестрельного оружия были убиты два человека, четверо пострадали.

Как сообщает АПА, об этом говорится в совместной информации Генеральной прокуратуры и МВД Азербайджана.

По факту в прокуратуре города Сумгайыт было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК Азербайджана, проводится следствие.

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками Генпрокуратуры и МВД, появились основательные подозрения в том, что ранее судимый Мушфиг Тагиев (1987 г.р.), с целью мести пришел во двор к соседу Анару Фараджеву, облил стены дома бензином и после того, как привел в действие самодельные взрывное устройство, застрелил из огнестрельного оружия Дагбея Фараджева и Сусану Каракаш, а также попытался застрелить Тарлана Фараджева, Серкана Каракаша и пришедших к ним на помощь соседей Этибара Сарыева и Мехмана Сарыева.

Были найдены и изъяты использованные в совершении преступления ружье ИЖ-18, патроны, порох, бензин и другие предметы.

Задержанному в качестве подозреваемого Мушфигу Тагиеву предъявлено обвинение по ст. 120.2.4, 120.2.7, 29, 120.2.3, 29, 120.2.4, 29, 120.2.7, 29, 186.2.1, 29, 186.2.2 и 229.1УК Азербайджана. Он был привлечен в качестве обвиняемого лица, и в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

Предварительное следствие продолжается.