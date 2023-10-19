Подписание соглашения о мире и нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном возможно к концу 2023 года. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на заседании Европарламента, передает ТАСС.

«Если перечисленные мной принципы будут официально подтверждены, тогда подписание соглашения о мире и нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном будет в высокой степени реалистично к концу этого года», — сказал он.

В ходе своего выступления Пашинян в числе главных принципов урегулирования назвал, в частности, подтверждение территориальной целостности Армении. Премьер-министр отметил, что ожидает подтверждения принципов на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, которая должна состояться в октябре в Брюсселе при участии представителей Евросоюза.

«Мы должны решительно двигаться к миру. Для этого нужна политическая воля. У меня, у правительства Армении и у большинства в парламенте такая воля есть. В то же время международное сообщество, Европейский союз и страны региона должны поддержать нас в том, чтобы использовать эту возможность», — добавил он.

Пашинян сообщил, что Ереван готов обеспечить безопасность азербайджанских грузов на своей территории. «Мы готовы обеспечить безопасность граждан Азербайджана и азербайджанских грузов на нашей территории в случае открытия региональных коммуникаций на основе суверенитета стран, по которым они проходят», — сказал он.

По словам главы армянского кабмина, в случае достижения соглашения об открытии региональных коммуникаций, Армения готова «восстановить Мегринскую железную дорогу, которая свяжет не только Азербайджан и Армению через юг Армении, но и южные районы Армении с северо-западными областями, юго-западные районы Азербайджана с Нахичеванской автономной республикой, а также в будущем, Армению с Турцией, Азербайджан с Турцией, Грузией, Азербайджан, Армению с Ираном, восток — запад от Каспийского моря до Средиземного моря, север — юг от Персидского залива до Черного моря».

Насколько воодушевляющими можно считать эти заявления Пашиняна? Способен ли он твердо придерживаться заявленного? Велика ли вероятность заключения мирного договора уже до конца года? На эти вопросы # ответили известные эксперты.

Политолог, депутат Милли меджлиса Расим Мусабеков:

— Премьер-министр Армении Пашинян выступил на пленарном заседании Европарламента с большой речью. Как и ожидалось, он бездоказательно разглагольствовал о якобы имевшей место этнической чистке карабахских армян, о «предательстве» РМК и уклонении Москвы от выполнения союзнических обязательств в отношении Еревана, а также по Трехстороннему Заявлению от 10 ноября 2020 года.

Одновременно Пашинян повторил весь ворох обид, необоснованных претензий к Азербайджану, но ему, слава Богу, хватило ума не повторять нереальные призывы о направлении в нашу страну какой-то международной миссии или наблюдателей.

Пашинян в итоге ограничился просьбой о выделении дополнительно 100 миллионов евро для обустройства карабахских армян на новом месте. Евросоюз такие средства изыскать может. Однако стоило бы спросить, а куда подевались более чем 400 миллионов долларов, которые были заложены в бюджет Армении на текущий год для содержания незаконных вооруженных формирований и сепаратистской хунты карабахских армян?

Пашинян заявил, что до конца года мирное соглашение с Азербайджаном может быть подписано, а также удастся договориться об открытии коммуникаций и приступить к делимитации государственной границы. Он выразил готовность восстановить железнодорожный участок через Мегри, который соединит западные районы Азербайджана с Нахчываном, с обеспечением облегченного прохода людей и грузов в условиях безопасности. Он даже высокопарно назвал этот проект «перекрестком мира». Красивые слова из уст Пашиняна мы слышали и ранее, но от практической работы возглавляемое им правительство всячески уклонялось.

Выступление Пашиняна в Азербайджане тщательно проанализируют на предмет целесообразности встречи с ним в конце октября в Брюсселе в рамках посредничества председателя Совета ЕС Шарля Мишеля. Очевидно, что время для ябедничанья, жонглирования словами и дипломатических маневров у Пашиняна вышло и нужно, наконец, устранить искусственные препятствия на пути восстановления мира и сотрудничества в регионе. Иного не дано.

Стейнар Гил, западноевропейский дипломат в отставке, экс-посол Королевства Норвегия в Азербайджане:

— Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна содержит положения, которые могут послужить основой для мирного соглашения с Азербайджаном. Главное требование Пашиняна – подтверждение со стороны президента Ильхама Алиева территориальной целостности Армении. Подразумевается окончательное соглашение о государственной границе между Арменией и Азербайджаном. В этой связи надо разрешить остающиеся вопросы делимитации и демаркации границы. Открытие региональных коммуникаций требует оперативных, взаимовыгодных решений. Стороны также должны договориться об армянском населении нагорной части Карабаха. Маловероятно, что в ближайшее время кто-нибудь из армянского населения Карабаха пожелает вернуться в туда, но стоят вопросы о такой возможности в будущем, об имуществе армян и их религиозных и культурных памятниках в Карабахе.

Не может быть сомнений в том, что мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном будет в значительной степени способствовать экономическому развитию Южного Кавказа.

Остается ключевой вопрос: удастся ли наконец Армении и Азербайджану положить конец войнам, страданиям и ненависти и создать мирное будущее для своих народов? Случится ли это до конца 2023 года? Поживем, увидим.