Принимаются меры по превращению Ханкенди в безопасный город.

Как передает #, об этом сообщили в МВД Азербайджана.

Отмечено, что сотрудники полиции продолжают работу по обезвреживанию остатков войны и источников угрозы. В рамках этих мероприятий 16-26 марта сотрудники полиции обнаружили и изъяли только на территории города Ханкенди 64 автомата, 7 пулеметов, 21 ружье, 8 пистолетов, 78 гранат, 1 бомбу с часовым механизмом, 1 гранатомет, 46 запалов, 361 магазин, 33 742 разнокалиберных патрона, 6160 снарядов, 9 штык-ножей и другие боеприпасы.

Кроме того, в дни праздника Новруз был обеспечен свободный проезд на освобожденные от оккупации территории лиц, имеющих соответствующее разрешение. Никаких нарушений в связи с лицами, которым разрешено передвижение по региону, не зафиксировано.